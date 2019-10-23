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أمر ملكي.. إعفاء وزير النقل نبيل العامودي من منصبه والمهندس صالح الجاسرخلفا له

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:03 مساءً
أمر ملكي.. إعفاء وزير النقل نبيل العامودي من منصبه والمهندس صالح الجاسرخلفا له

كل الوطن – فريق التحرير:

الرقم : أ / 106 التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ . أمرنا بما هو آت : أولاً : يعفى معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه. ثانياً : يعين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل . ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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2019-10-23
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