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أمر ملكي.. تعيين عبدالله الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:05 مساءً
أمر ملكي.. تعيين عبدالله الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

كل الوطن – فريق التحرير:

الرقم : أ / 107 التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 471 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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2019-10-23 2019-10-23
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