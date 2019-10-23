اللحظات الأخيرة في حياة “ضحية الأمطار” بالعاشر

كل الوطن – المصريون – متابعات: شهدت مصر بداية من الثلاثاء، موجة سيول ضربت القاهرة والجيزة ومناطق من الوجه القبلي والوجه البحري وسيناء، مما أدت إلى حدوث تكدس مروري في العاصمة والمدن، بسبب تجمعات المياه في الشوارع والميادين والطرقات العامة، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائي أصاب عدد من الأشخاص، ولقي مصرعهم في الحال.

وفي سياق متصل، أظهر فيديو متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتشال جثة فتاة تدعى «مروة صادق عبد المجيد»، تبلغ من العمر 9 سنوات، مقيمة بالحي الرابع بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، من مياه الأمطار، حيث توفيت إثر صعق كهربائي، نتيجة هطول أمطار غزيرة، مما أدى لوفاتها في الحال وسقوطها وسط الأمواج.

وقال أحد جيران الطفلة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: «إن الطفلة لقيت مصرعها بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة في شوارع العاشر من رمضان».

وأضاف: «لأكثر من ساعتين ونصف أن الجيران ظللنا في إجراء اتصالات بالنجدة وطوارئ الكهرباء لفصل التيار العمومي عن المنطقة، حتى يتمكنوا من انتشال جثة الطفلة، لكن لا حياة لمن تنادى».

وتابع: « لم يكن أمامنا في هذا الوقت سوى الاستعانة بصاحب لودر لنتمكن من انتشال الجثة من مياه الأمطار التي أغرقت الشارع، وفى النهاية تأتى النجدة بعد انتشالها، ولم يتحرك أحد من طوارئ الكهرباء بسرعة لإنقاذنا».

وكانت بداية الواقعة بتلقي نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من المقدم مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة متأثرةً بصعق كهربائي تعرضت له بسبب الأمطار، في الحي الرابع عشر، بدائرة القسم.

وبالفحص، تبين مصرع الطفلة «مروة صادق عبد المجيد»، 9 سنوات، مُقيمة بالحي الرابع عشر، إثر ملامستها عمود إنارة، حيث حدث ماس كهربائي بالعمود بسبب الأمطار، ما تسبب في صعق الطفلة حتى الموت، فيما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.