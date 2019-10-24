مصرع عروسين يوم زفافهما بطريقة مروعة

كل الوطن – متابعات: وقع مساء الأربعاء حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي كانت تقل عروسين في يوم زفافهما، على طريق المحلة – طنطا.

حيث توفى كلًا من العريس “صدام سليمان رزق” 25 عامًا، مقيم ميت يزيد، وصديقه السائق “سمير علاء عسكر” 28 عاما، وابنة خالة العروسة 13 عاما، ثم جاءت أماني نظمي شمس الدين، البالغة من العمر 22 عامًا “العروس”، آخر الضحايا إثر كسر في الجمجمة، بعد نقلها للمستشفى.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، أفاد بورود بلاغ من مركز الشرطة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي يستقلها عريس وعروسة، بطريق طنطا – المحلة، عند قرية الرجدية، بمركز طنطا.

المصدر: المصريون