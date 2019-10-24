إثيوبيا تعلن تفاصيل برنامجها النووي الجديد..بمساعدة روسيا

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، وقع البلدان الاتفاق على هامش القمة الروسية الأفريقية في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت الوكالة إن “الوثيقة تخلق أساسا قانونيا للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك مساعدة روسيا في إنشاء وتطوير مرافق البنية التحتية النووية في إثيوبيا، وأنظمة الأمن النووي والإشعاعي، والحماية المادية للمواد النووية، ومصادر الإشعاع ومواقع التخزين النووية”.

وأضافت أن “الاتفاق ينص على التعاون في مجال المحاسبة والرقابة على المواد النووية والمواد المشعة والنفايات، والبحوث الأساسية والتطبيقية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعات والطب والزراعة، وكذلك التعاون في استخدام تقنيات الإشعاع والطب النووي تدريب وتاهيل الموظفين والخبراء في المجال النووي”.