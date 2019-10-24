متحدث بارع ولد في بلد أوروبي… من هو فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد؟

كل الوطن- سيتونيك عربى: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.

والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

وغداة تعيينه سفيرًا في برلين كشف الأمير السعودي أنه ولد في ألمانيا؛ إذ خاطب حينها متابعيه على تويتر باللغة الألمانية قائلا: “هذه المهمة خاصة جدا بالنسبة لي؛ لأن ألمانيا البلد الذي ولدت فيه”.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة للأمير أنه يتحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية بطلاقة.

كما يوصف بأنه متحدث سياسي بارع، خلال مشاركاته في مراكز بحوث ووسائل إعلام غربية.

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والأمير عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.

وفي العام 2017 أيضًا عُين الأمير فيصل مستشارًا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

وإلى جانب شغله منصب مستشار في الديوان الملكي، شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران. بحسب موقع “سبق”.

وشملت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي، مساء الأربعاء، إعفاء وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفا له، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.