الأمم المتحدة: نرحب بالاتفاق الروسي التركي لتهدئة الوضع في سوريا

كل الوطن= وكالات- سبتونيك عربى: أعلنت الأمم المتحدة أنها على علم بالمحادثات التي جرت بين روسيا وتركيا يوم الثلاثاء حول الوضع في سوريا، مؤكدة ترحيبها بأي جهود لتهدئة الوضع في المنطقة.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان “نتابع الوضع شمال شرقي سوريا عن كثب. نعلم بشأن مباحثات الأمس بين روسيا وتركيا والبيان التركي عن عدم وجود ضرورة في المرحلة الحالية لعملية جديدة خارج المنطقة التي جرت فيها العملية الحالية”.

وأشار حق في البيان إلى أن “الأمين العام يرحب بأي جهود لتهدئة الوضع وحماية المدنيين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي”.

وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق، وصف بأنه “تاريخي” بشأن العمل العسكري ضد الأكراد شمال شرق سوريا بعد اجتماع دبلوماسي مطول، واستغرق الاجتماع الخاص الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركي رجب طيب أردوغان أكثر من ست ساعات.