السيرة الذاتية للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية

1996 – 1998 م نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة. 2001 – 2013 م ممثلاً لشركة “بوينج” في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة. 2003 – 2017م شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار . 2017 م مستشارأً بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية. 2018 – 2019 م كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن. 2019 م حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. 2017 م حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية. 2019 م تعيينه وزيراً للخارجية.

العاصمة – واس : فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية :