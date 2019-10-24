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السيرة الذاتية للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 3:53 صباحًا
السيرة الذاتية للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية
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2019-10-24 2019-10-24
عربي ودولي
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