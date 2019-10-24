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السيرة الذاتية لوزير النقل الجديد المهندس صالح الجاسر

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 3:57 صباحًا
السيرة الذاتية لوزير النقل الجديد المهندس صالح الجاسر

كل الوطن – واس : فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للنقل.

– 2014 – 2019 م مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوِّية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها.

– 2010 – 2014 م الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

– 2003 – 2010 م مدير عام تنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع ( لكزس )، ثم لعمليّات ( تويوتا ).

– 2000 – 2003 م مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.

– 1995 – 2000 م مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.

– 1990 – 1995 م مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.

– 1983 – 1989 م مشرف خدمات الفروع في بنك الجزيرة.

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2019-10-24 2019-10-24
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