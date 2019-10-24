سيرغي لافروف: حلمت بتعلم اللغة العربية

كل الوطن- وكالات : تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الذكرى الـ 75 لتأسيس معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عن أنه خلافا لما كان يحلم به بتعلم الفرنسية والعربية، فقد جرى إرساله في مجموعة من طلاب اللغة الإنجليزية والسنهالية.

موسكو – سبوتنيك. وذكر لافروف، في فيلم تحت عنوان “(معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بجميع لغات العالم”، بثته “القناة الأولى” الروسية، في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجامعة: “قيل لنا أن نبدي رغباتنا في اللغات التي نريدها. طلبت تسجيلي باللغتين الفرنسية والعربية. بحلول ذلك الوقت كانت اللغة الإنجليزية لدي جيدة. لكني أردت الفرنسية واللغة العربية أيضا. كان ذلك العام 1967، كان الكثير يحدث في الشرق الأوسط. كان ذلك مثيراً للاهتمام ورومانسي، كما بدا لي”.