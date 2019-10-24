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سيرغي لافروف: حلمت بتعلم اللغة العربية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:22 صباحًا
سيرغي لافروف: حلمت بتعلم اللغة العربية

كل الوطن- وكالات : تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الذكرى الـ 75 لتأسيس معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عن أنه خلافا لما كان يحلم به بتعلم الفرنسية والعربية، فقد جرى إرساله في مجموعة من طلاب اللغة الإنجليزية والسنهالية.

موسكو – سبوتنيك. وذكر لافروف، في فيلم تحت عنوان “(معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بجميع لغات العالم”، بثته “القناة الأولى” الروسية، في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجامعة: “قيل لنا أن نبدي رغباتنا في اللغات التي نريدها. طلبت تسجيلي باللغتين الفرنسية والعربية. بحلول ذلك الوقت كانت اللغة الإنجليزية لدي جيدة. لكني أردت الفرنسية واللغة العربية أيضا. كان ذلك العام 1967، كان الكثير يحدث في الشرق الأوسط. كان ذلك مثيراً للاهتمام ورومانسي، كما بدا لي”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “كان هناك 11 مجموعة. كانت أول مجموعة لغوية هي” الإنجليزية والفرنسية. “وكانت تعتبر مرموقة جداً، حيث كان أول من تم تسجيله فيها هو سيرغي لافروف، ثم استدرت وذهبت إلى المنزل”.

وأوضح لافروف، أنه “على عكس كل رغباتي وأحلامي في اللغتين الفرنسية والعربية، فقد حصلت على اللغة الإنكليزية والسنهالية. علاوة على ذلك، فإن اللغة السنهالية كانت الأولى والإنجليزية هي الثانية. ثم انتقلت بعدها إلى برنامج سمح لي بإكمال اللغة الإنجليزية كلغة أولى. أما اللغة الفرنسية فأخذتها كلغة ثالثة”

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