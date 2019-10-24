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إعدام 16 شخصاً في بنجلاديش أدوينو بحرق فتاة حتّى الموت

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:16 مساءً
إعدام 16 شخصاً في بنجلاديش أدوينو بحرق فتاة حتّى الموت

كل الوطن – د ب أ: قال مسؤولون اليوم الخميس إن محكمة قضت بإعدام 16 شخصا، بعد إدانتهم بحرق مراهقة حتى الموت في مدرستها في بنجلاديش، بعد ستة أشهر من اتهامها للمدير بالتحرش الجنسي.

وقال المدعي العام حافظ أحمد إن محكمة خاصة معنية بالجرائم المتعلقة بمنع قمع النساء والأطفال أصدرت الحكم بحق مدير المدرسة “سيراج اود دولة” و معاونيه بعد إدانتهم بقتل الفتاة نصرت جاهان 19 عاما في منطقة فيني بشرق بنجلاديش.

وقد توفيت جاهان في مستشفى دكا في العاشر من أبريل الماضي، بعد خمسة أيام من تعرضها لهجوم في مدرسة سوناجازي، مما أثار غضبا واسعا ضد التحرش الجنسي.

وقال المحقق بانج كومار ماجومدير إن اثنتين من زميلاتها قاما باصطحابها إلى سطح المدرسة حيث طلبا منها سحب القضية التي أقامتها ضد المدير.

وعندما رفضت، قام خمسة أشخاص بسكب الكيروسين عليها وأضرموا النار بها.

وتوصلت المحققون إلى تورط 16 شخصا في عملية القتل، وطالبوا بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.

وأشار المحققون إلى أن المدير خطط لواقعة القتل وهو في السجن، عقب أن تم إلقاء القبض عليه في أواخر مارس الماضي عندما تقدمت أسرة الفتاة بشكوى ضده تتهمه فيها بالتحرش الجنسي بابنتها.

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2019-10-24 2019-10-24
جرائم وحوادث
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