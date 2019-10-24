عقب اتهام زوجته بعدم الولاء.. عاهل تايلاند يعفي 6 موظفين في القصر الملكي

أمر عاهل تايلاند ماها فاجيرالونغكورن بإعفاء عدد من موظفي القصر الملكي متهما إياهم بممارسة “أعمال شريرة”، بعد أيام من اتهامه زوجته الجديدة، سينينات وونغفاجيراباكدي، بعدم الولاء له.

وأعلن الديوان الملكي في بيانين منفصلين أصدرهما أمس الأربعاء عن إقالة ستة موظفين رفيعي المستوى في القصر الملكي، بمن فيهم ممرضة في حرس غرفة النوم وطبيب بيطري.

وحمل الديوان الملكي هؤلاء المسؤولية عن “مخالفة قواعد السلوك بصورة صارخة من خلال تصرفاتهم الشريرة، إذ كانوا يستغلون مناصبهم الرسمية لمصالحهم الخاصة أو أشخاص آخرين”.

والاثنين الماضي، أمر الملك البالغ من العمر 63 عاما بتجريد زوجته الجديدة (34 عاما)، من جميع ألقابها الملكية ورتبها العسكرية، متهما إياها بـ”انتهاك قواعد السلوك والخروج عن الولاء وعدم منح أي شرف للملك ومحاولة رفع وضعها الشخصي”.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من منح العاهل التايلاندي زوجته الجديدة تلك الألقاب الملكية في الحادث هو الأول في البلاد منذ نحو قرن.

ولم تظهر الزوجة أمام الجمهور منذ اتخاذ الإجراء بحقها.

المصدر: أ ف ب