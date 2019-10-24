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السيرة الذاتية للدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني الجديد

صدر أمر ملكي بتعيينه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 1:02 مساءً
السيرة الذاتية للدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني الجديد

كل الوطن – فريق التحرير: فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

2011 – نوفمبر 2015 م أستاذاً مساعداً بقسم علوم الحاسب – كلية علوم الحاسب والمعلومات – جامعة الملك سعود.

2011 – مارس 2012 م مستشاراً ومشرفاً على البوابة الإلكترونية – عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات – جامعة الملك سعود.

ديسمبر 2012 – ديسمبر 2015 م مشرفاً على النظام المالي والإداري ( مدار ) – جامعة الملك سعود.

مارس 2007 – نوفمبر 2015 م مديراً لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية – عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات – جامعة الملك سعود.

يوليو 1999 م – أغسطس 2000 م معيداً بكلية علوم الحاسب والمعلومات – جامعة الملك سعود.

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2019-10-24
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