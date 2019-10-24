السيرة الذاتية لنائب رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي صالح العثيم

كل الوطن – فريق التحرير: فيما يلي السيرة الذاتية لصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

مدير الدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435 – 1441هـ.

مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431 – 1435هـ.

مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424 – 1428هـ.

دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411 – 1424 هـ.

مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409 – 1411هـ.

عضو اللجنة العلمية التنفيذية لّلجنة العليا في الديوان الملكي.

عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.

واس