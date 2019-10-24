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السيرة الذاتية للدكتور طارق الشدي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الجديد

صدر أمر ملكي بتعيينه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 1:02 مساءً
السيرة الذاتية للدكتور طارق الشدي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الجديد

الرياض – فريق التحرير: فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

رئيساً لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992 م.

مديراً لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية ( 1995 – 2001 م ).

مستشاراً لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيساً لفريق التطوير التقني ( 2007 – 2013 م ).

مديراً لأكاديمية نايف للأمن الوطني ( كلية نايف حالياً ) 2013 – 2014 م.

مديراً عاماً لمركز المعلومات الوطني ( 2014 – 2017 ) ومشرفاً عاماً على أعمال وإدارة المركز ( 2018 – 2019 ).

وكيلاً لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير ( 2018 – حتى تاريخه ).

مستشاراً في العديد من القطاعات الحكومية.

واس

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2019-10-24
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