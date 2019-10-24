المستشفى التخصصي بالخرج يبدأ الأحد القادم استقبال جميع حالات الأطفال والنساء والولادة

وأوضحت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات الصحية بمختلف محافظات المنطقة بما فيها محافظة الخرج، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالخدمات الصحية، لتوحيد الخدمات الطبية بأقسام النساء والولادة والأطفال، وذلك بنقل خدماتها من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال التخصصي، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على تقديم أرقى أنواع الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

وقالت إنها تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة للمستويات المعيارية لرفع مستوى جودة حياة المواطنين من خلال المسارين الوقائي والعلاجي معاً، تماشياً مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في إطار تنفيذ مبادرات رؤية 2030.

يذكر أن أن المستشفى التخصصي تبلغ سعته السريرية 200 سريراً ويحتوي على أقسام عدة منها قسم النساء والولادة، والأشعة، والطوارئ، وقسما الحضانة والتنويم، إضافة إلى العيادات الخارجية والأقسام الخدمية الأخرى. كما يضم كوادر متميزة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين والفنيين وهيئة التمريض.

وسيسهم هذا المستشفى في تخفيف العبء والضغط على مستشفيات المحافظة، خاصة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية.