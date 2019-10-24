إدانة ارهابي إسرائيلي في قضية حرق عائلة فلسطينية

أدانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس تورط ارهابي إسرائيلي في هجوم أدى إلى مقتل طفل فلسطيني ووالديه في العام 2015 بتهمة منفصلة تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وكانت المحكمة قد أعلنت في مايو أن الارهابي الإسرائيلي المتهم بالمسؤولية عن حريقٍ أودى بعائلة فلسطينية أقر بأنه مذنب بالمشاركة في التحضير لـ”جريمة عنصرية”، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام ،وأدين الشاب بتهمة العضوية في ما يسمى “شباب التلال” وهي جماعة من المحتلين المتطرفين من اليهود.

وفي 21 يوليو 2015، ألقيت مواد حارقة على منزل فلسطيني في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة ، وقضى الرضيع علي الدوابشة الذي كان يبلغ من العمر 18 شهراً حرقا وهو نائم، وتوفي والداه سعد ورهام بعد ذلك بأسابيع متأثرين بحروقهما ،أما شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات فنجا من المأساة ، واعترف المتهم الذي يبلغ من العمر 17 عاما، بأنه كان يراقب مكان الحريق في القرية قبل الهجوم الذي نفذه المدعى عليه عميرام بن أوليل، لكنه لم يشارك فيه.