الشاهد: أولويات الرئيس التونسي ستكون توحيد وتقريب الصف العربي

كل الوطن- وكالات: أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أنه مع الرئيس قيس سعيد، سيكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية التونسية.

سوتشي – سبوتنيك. وقال الشاهد على هامش منتدى “روسيا-أفريقيا” لوكالة “سبوتنيك“: “مع الرئيس أستاذ قيس سعيد، سيكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية التونسية”.

وأضاف الشاهد: “الرئيس الجديد أعطى أملا جديدا في تونس.. تجاوز تونس الى بعض دول العالم العربي.. أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية توحيد وتقريب الصف العربي”.

ووصف الشاهد حملة الرئيس التونسي بأنها “حملة استثنائية بكل المقاييس هناك نوع من الثورة الثقافية في تونس”.