تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الشاهد: أولويات الرئيس التونسي ستكون توحيد وتقريب الصف العربي كل الوطن ما ورد في تقرير الأمم المتحدة مخالف للحقائق.. والتحالف حريص على تجنب أي أضرار بالمدنيين كل الوطن إدانة ارهابي إسرائيلي في قضية حرق عائلة فلسطينية كل الوطن المستشفى التخصصي بالخرج يبدأ الأحد القادم استقبال جميع حالات الأطفال والنساء والولادة كل الوطن الرئيس اللبناني يبدي استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين كل الوطن إحباط تهريب مليون حبّة مخدّرة من الأردن بإتجاه المملكة كل الوطن الجبير: سياسة الاسترضاء لا تُجدي مع إيران كل الوطن السيرة الذاتية لنائب رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي صالح العثيم كل الوطن السيرة الذاتية د.عبدالله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الجديد كل الوطن السيرة الذاتية للدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني الجديد
» » الشاهد: أولويات الرئيس التونسي ستكون توحيد وتقريب الصف العربي

الشاهد: أولويات الرئيس التونسي ستكون توحيد وتقريب الصف العربي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:04 مساءً
الشاهد: أولويات الرئيس التونسي ستكون توحيد وتقريب الصف العربي

كل الوطن-  وكالات: أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أنه مع الرئيس قيس سعيد، سيكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية التونسية.

سوتشي – سبوتنيك. وقال الشاهد على هامش منتدى “روسيا-أفريقيا” لوكالة “سبوتنيك“: “مع الرئيس أستاذ قيس سعيد، سيكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية التونسية”.

وأضاف الشاهد: “الرئيس الجديد أعطى أملا جديدا في تونس.. تجاوز تونس الى بعض دول العالم العربي.. أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية توحيد وتقريب الصف العربي”.

ووصف الشاهد حملة الرئيس التونسي بأنها “حملة استثنائية بكل المقاييس هناك نوع من الثورة الثقافية في تونس”.

رابط مختصر
2019-10-24 2019-10-24
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير