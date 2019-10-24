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اليوم الخمبس: وليد جنبلاط يرد على خطاب عون الأخير

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:29 مساءً
اليوم الخمبس: وليد جنبلاط يرد على خطاب عون الأخير

كل الوطن- وكالات: رد رئيس “حزب التقدمي الإشتراكي”، النائب السابق وليد جنبلاط، اليوم الخميس عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” على خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم ظهرا.

وغرد جنبلاط قائلا: “بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى ​انتخابات​ نيابية وفق قانون عصري لا طائفي”.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن “الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكلنا”.

ورفض الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الدعوات إلى إسقاط النظام في الساحات، داعياً إلى الحوار لإنقاذ البلاد، ومقراً في الوقت ذاته بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل.

وتوجه عون، في خطاب تلفزيوني إلى اللبنانيين، قائلاً: “أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم، المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير، لكن هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل وصرختكم كانت يجب أن تكون صرخة فرح وليس وجع”.

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2019-10-24 2019-10-24
عربي ودولي
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