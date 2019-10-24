وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات، الدكتور فهد بن مشيط عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من المخطط أن تثمر عن أحد أهم متطلبات منتسبي حي السفارات، وهي إقامة مجمع تجاري على مساحة 38 ألف متر مربع، بتصميم فريد من نوعه، لتوفير نمط حياة راقٍ، يليق بحي السفارات الذي يجمع العديد من ثقافات العالم، مشيراً إلى أن المجمع سيضم مجموعة منتقاة من المطاعم والمقاهي العالمية، والمتاجر المتخصصة في توفير متطلبات أسلوب الحياة العصري، بالإضافة إلى دار للعرض السنيمائي، وخيارات ترفيهية متعددة، وغيرها الكثير من الأنشطة المختلفة. بالإضافة إلى مجموعة من المسطحات المائية الجمالية التي تفضي على المجمع طابع فريد من نوعه.

يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تعمل ضمن مجموعة من المحاور الإستراتيجية التي تسعى إلى تحويل حي السفارات إلى مدينة نموذجية تشمل نمط حياة على أعلى مستوى من الرفاهية، مع تفعيل أنشطة تجمع بين الثقافات العالمية المختلفة،وتهدف إلى تطوير الحي وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخِدْمات، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية.