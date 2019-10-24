وصول أضخم حيوان في العالم إلى السعودية (فيديو)

نشر موقع الهيئة العامة للترفيه في السعودية مقطع فيديو يظهر وصول أضخم الحيوانات النادرة إلى “موسم الرياض”.

ويوثق المقطع الذي تصل مدته دقيقة واحدة مراحل نقل “فيل” عبر طائرة شحن من إيطاليا إلى الرياض، فيما عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بفكرة إحضار فيل من إيطاليا لمشاهدته في “موسم الرياض”.

أضخم الحيوانات النادرة لـ "رياض سفاري" وصل 🐘والكثير من المفاجآت في #موسم_الرياض جايتكم قريب 😍🔥pic.twitter.com/VBaySyboiH — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 9, 2019

و”موسم الرياض”، هو أحد مهرجانات السعودية الـ 11 التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتصل مدته إلى 70 يوما، بدأ في 11 أكتوبر الجاري، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

ويعتبر “الفيل الإفريقي” أكبر حيوان في العالم، ويعيش في 37 دولة في إفريقيا، وهو أكبر وأضخم من الفيل الآسيوي، ولذلك فهو يحتل مكانة “أكبر حيوان في العالم”.

المصدر: الهيئة العامة للترفيه في السعودية