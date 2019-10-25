دبلوماسي فرنسي : روسيا اصبحت قوة عالمية و هذا سر نجاحها ..؟

كل الوطن- متابعات- وكالات :أعلن السفير الفرنسي السابق في موسكو، جان دي غلينياستي، أن روسيا أصبحت مرة أخرى قوة عالمية التي تدافع عن سيادة الدول.

وقال الخبير إن سر نجاح روسيا يكمن في القدرة على التحدث والتفاوض مع الجميع، وأكد أن وقف الأعمال القتالية والسلام في سوريا قد تم على وجه التحديد بفضل الروس وليس الأمريكان.

في الوقت نفسه، أعرب عن رأي أن الاتفاق الروسي التركي يعيد وضع الحدود السورية إلى فترة ما قبل الحرب، بحسب الصحيفة “لي فيغارو”.

كما أشار غلينياستي إلى أن روسيا دافعت عن مبدأ سيادة الدولة في سوريا، ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذها في المنطقة، رغم أنها مجبرة على الاعتراف بالتأثير المتزايد لموسكو، لكن أوروبا، وفرنسا على وجه الخصوص، وفقا للدبلوماسي، فقدت أخيرًا السيطرة على الوضع وتخاطر بمغادرة الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وعلق الدبلوماسي على قمة روسيا – أفريقيا في سوتشي والعلاقة بين موسكو وبلدان هذه القارة، وأشار أن موسكو تطور العلاقات مع هذه المنطقة منذ حقبة روسيا القيصرية أما في الفترة السوفيتية ساعدت الأفارقة على التحرر من الاستعمار.

وبالنسبة لقوة روسيا، قال الخبير، أن لدى موسكو بالإضافة إلى الاقتصاد ركيزتان أخريان للسياسة الخارجية وهما القوة الناعمة والأمن.

وفي الوقت نفسه شدد غلينياستي، أن روسيا قوة عالمية لكن ليس لديها فرص مالية كبيرة، ومهما كان الأمر، فإنها تعوض عن كل هذه العيوب بعقل دبلوماسي كبير.