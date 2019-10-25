تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إجلاء 50 ألف شخص جراء حرائق كاليفورنيا كل الوطن فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية تجني مليون مشترك خلال 3 ساعات كل الوطن السعودية.. أبو وردة في قبضة السلطات! كل الوطن “صباح الخير” تقود خليجيا إلى المحكمة‎ كل الوطن كواليس الغرف المغلقة.. قرار الحريري الذي ترفضه الرئاسة لمواجهة الاحتجاجات كل الوطن “ظاهرة فرعونية” تتكرر منذ أكثر من 3 آلاف سنة كل الوطن ملكة جمال إيرانية تلجأ للفلبين خوفا من الإعدام كل الوطن شبح إسقاط النظام يخيّم على لبنان ومخاوف من فوضى تستمر في الشارع اللبناني كل الوطن الإطاحة بمروجين للخمور وخادمات هاربات خلال حملة أمنية بالدمام (فيديو) كل الوطن الحكومة الفلسطينية تتعهد ببناء منزل هدمته إسرائيل وسط الضفة
» » فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية تجني مليون مشترك خلال 3 ساعات

فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية تجني مليون مشترك خلال 3 ساعات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:14 صباحًا
فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية تجني مليون مشترك خلال 3 ساعات

لم يغز شباب فرقة البوب الموسيقية BTS من كوريا الجنوبية قلوب المعجبين فحسب بل وإدارة موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي أدرجت أسماءهم على قائمتها مرتين.

وذلك تقديرا لمقطع فيديو قصير استغرق دقيقة واحدة. وأظهر الفيديو رقصة حيوية قدمها الشباب وهم يمدون أيدهم في الغسق نحو مغرب الشمس. وأصبح ذلك كافيا لتجني الفرقة خلال 3 ساعات و31 دقيقة ما يزيد عن مليون مشترك على موقع TikTok. وقالت صحيفة Billboard إن الفرقة الموسيقية حطمت رقما قياسيا بعد أن صورت فيديو مع المطربة، هلسي، التي قدمت أغنية Boy With Luv وصار الفيديو أكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة .

يذكر أن فرقة BTS تأسست عام 2013. وأنها تحولت بعد بضعة أعوام إلى أسطورة حقيقية في كوريا الجنوبية وخارجها.

وكالات

رابط مختصر
2019-10-25 2019-10-25
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير