فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية تجني مليون مشترك خلال 3 ساعات

لم يغز شباب فرقة البوب الموسيقية BTS من كوريا الجنوبية قلوب المعجبين فحسب بل وإدارة موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي أدرجت أسماءهم على قائمتها مرتين.

وذلك تقديرا لمقطع فيديو قصير استغرق دقيقة واحدة. وأظهر الفيديو رقصة حيوية قدمها الشباب وهم يمدون أيدهم في الغسق نحو مغرب الشمس. وأصبح ذلك كافيا لتجني الفرقة خلال 3 ساعات و31 دقيقة ما يزيد عن مليون مشترك على موقع TikTok. وقالت صحيفة Billboard إن الفرقة الموسيقية حطمت رقما قياسيا بعد أن صورت فيديو مع المطربة، هلسي، التي قدمت أغنية Boy With Luv وصار الفيديو أكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة .

يذكر أن فرقة BTS تأسست عام 2013. وأنها تحولت بعد بضعة أعوام إلى أسطورة حقيقية في كوريا الجنوبية وخارجها.

وكالات