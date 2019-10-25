إجلاء 50 ألف شخص جراء حرائق كاليفورنيا

صدرت أوامر لزهاء 50 ألف شخص لإخلاء منازلهم الواقعة في شمال لوس أنجلوس، وهي منطقة اجتاحتها حرائق عنيفة أجّجتها رياح قوية، بحسب ما أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء.

وغطّت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار من الأحراش، وباتت تشكّل تهديداً للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا، على بُعد 65 كلم شمال لوس أنجلوس بغرب الولايات المتحدة.

وكان مسؤولو الطوارئ في ولاية كاليفورنيا أمروا، الخميس، مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي سان فرانسيسكو، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات في مقاطعة سونوما. والتهمت حرائق كينكيد التي أججتها الرياح العاتية نحو 10 آلاف فدان، الخميس، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وأصدر قائد شرطة مقاطعة سونوما أمرا إلزاميا بالإجلاء لبلدة جيسرفيل التي يسكنها نحو 900 شخص.

وكالات