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العثيم يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:39 صباحًا
العثيم يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات

كل الوطن – فريق التحرير: رفع معالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة .

وأبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يسهم في الارتقاء في مستوى أعمال الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.

وعدّ معاليه هذه الثقة الملكية الغالية تشريفًا وتكليفًا يتشرف ويعتز بها أيما اعتزاز، داعيًا الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.

واس

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