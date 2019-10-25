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م. محمد العقل: المهندس “العقل” يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 15

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:50 صباحًا
م. محمد العقل: المهندس “العقل” يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 15

رفع المهندس محمد بن عبدالله بن حماد العقل وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير  محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشر، وكيلاً لأمانة منطقة الرياض للخدمات.

وأعرب المهندس العقل عن اعتزاز ه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من العطاء والتفاني لما يخدم الوطن في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الخدمي في المملكة من لدن القيادة الرشيدة والذي يأتي مواكباً  لرؤية المملكة  ٢٠٣٠ وعبر المهندس العقل عن شكره وامتنانه لمعالي وزير  الشئون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس على هذه الثقة، معرباً في الوقت ذاته عن بالغ شكره لكافة امناء منطقة الرياض السابقين ممن شرف بالعمل معهم، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وسائلاً الله العون والتوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه”.

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2019-10-25 2019-10-25
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