السعودية.. السجن 4 سنوات و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

أكدت النيابة العامة السعودية أن عقوبة الحوادث المرورية المتعدية أو المفرطة ستكون السجن 4 سنوات و200 ألف ريال غرامة.

وأوضحت النيابة في تغريدة لها على “تويتر”، يوم الثلاثاء، أن كل من يرتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا، وهو يقود سيارته تحت تأثير المسكرات والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو التفحيط، أو عكس السير، أو تجاوز إشارة المرور وهي حمراء، ونتجت عن ذلك وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منهما، أو حتى إصابة تزيد فيها مدة الشفاء على 15 يوما، فإنه يعاقب بالسجن 4 أعوام ودفع غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

وبينت أن ذلك يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

كُل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتج عنه وفاة أو زوال عضو أوتعطيل منفعته أوجزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة(٦٢ /١) من نظام المرور.#النيابة_العامة. pic.twitter.com/1aIb6WvANr — النيابة العامة (@bip_ksa) 22 октября 2019 г.

كما أكدت أيضا أن حق ملكية السيارات مصان شرعا ونظاما، وأُسبغت لجانبه الحماية الجنائية.

وأفادت بأن حماية السيارة تمتد إلى كل جزء منها وما هو بداخلها، وشددت على أن الإخلال بذلك موجب للمساءلة الجزائية وتعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة الموجبة للتوقيف.

حق ملكية السيارات مُصان شرعاً ونظاماً، وأُسْبِغت لجانبه الحماية الجنائية، وتمتد هذه الحماية للسيارة وكل جزء منها وماهو بداخلها، و الإخلال بذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية وتُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف.#النيابة_العامة. pic.twitter.com/SaX0IP6sy4 — النيابة العامة (@bip_ksa) 17 октября 2019 г.

المصدر: النيابة العامة السعودية