تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السعودية.. السجن 4 سنوات و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة كل الوطن “صحّة الرياض”: تحويل جميع حالات الأطفال والنساء والولادة إلى المستشفى التخصصي بالخرج كل الوطن م. محمد العقل: المهندس “العقل” يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 15 كل الوطن العثيم يشكر القيادة على تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات كل الوطن إجلاء 50 ألف شخص جراء حرائق كاليفورنيا كل الوطن فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية تجني مليون مشترك خلال 3 ساعات كل الوطن السعودية.. أبو وردة في قبضة السلطات! كل الوطن “صباح الخير” تقود خليجيا إلى المحكمة‎ كل الوطن كواليس الغرف المغلقة.. قرار الحريري الذي ترفضه الرئاسة لمواجهة الاحتجاجات كل الوطن “ظاهرة فرعونية” تتكرر منذ أكثر من 3 آلاف سنة
» » السعودية.. السجن 4 سنوات و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

السعودية.. السجن 4 سنوات و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 12:58 مساءً
السعودية.. السجن 4 سنوات و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

أكدت النيابة العامة السعودية أن عقوبة الحوادث المرورية المتعدية أو المفرطة ستكون السجن 4 سنوات و200 ألف ريال غرامة.

وأوضحت النيابة في تغريدة لها على “تويتر”، يوم الثلاثاء، أن كل من يرتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا، وهو يقود سيارته تحت تأثير المسكرات والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو التفحيط، أو عكس السير، أو تجاوز إشارة المرور وهي حمراء، ونتجت عن ذلك وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منهما، أو حتى إصابة تزيد فيها مدة الشفاء على 15 يوما، فإنه يعاقب بالسجن 4 أعوام ودفع غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

وبينت أن ذلك يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

كما أكدت أيضا أن حق ملكية السيارات مصان شرعا ونظاما، وأُسبغت لجانبه الحماية الجنائية.

وأفادت بأن حماية السيارة تمتد إلى كل جزء منها وما هو بداخلها، وشددت على أن الإخلال بذلك موجب للمساءلة الجزائية وتعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المصدر: النيابة العامة السعودية

رابط مختصر
2019-10-25 2019-10-25
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير