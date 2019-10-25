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التدخين الإلكتروني يتسبب في وفاة 34 شخصاً في أميركا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 1:51 مساءً
التدخين الإلكتروني يتسبب في وفاة 34 شخصاً في أميركا
التدخين الإلكتروني

د ب أ: أبلغ مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة يوم الخميس عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة ومحتملة حتى الآن نتيجة مرض غامض يصيب الجهاز التنفسي مرتبط بالتدخين الإلكتروني.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 1479 حالة إصابة و33 حالة وفاة من المرض وأعلنت خططا لبدء فحص منتجات التدخين الإلكتروني في إطار تحقيقها.

ولم يربط المحققون حالات الإصابة والوفاة بمنتج أو مركب بعينه لكنهم أشاروا إلى أن الزيوت المستخدمة في التدخين الإلكتروني تحتوي على مادة (تي.إتش.سي)، المسؤولة عن التأثير النفسي في الماريجوانا وقالوا إنها تشكل خطرا، وذكرت المراكز أنه ربما تكون هناك عدة أسباب للمرض وأن السبب قد يكون مختلفا في أنحاء البلاد.

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2019-10-25 2019-10-25
الصحة والجمال
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