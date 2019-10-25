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احتجاجات مستمرة بلبنان.. واشتباك بين الأمن وموالين لحزب الله

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 5:34 مساءً
احتجاجات مستمرة بلبنان.. واشتباك بين الأمن وموالين لحزب الله

كل الوطن – متابعات: وقع اشتباك اليوم الجمعة في ساحة الاعتصام الرئيسية في بيروت بين متظاهرين وموالين لحزب الله، تبعته اشتباكات بين الأمن اللبناني وعناصر حزب الله.

وأفادت قناة “العربية” باختراق عدد من أنصار حزب الله للمحتجين مرددين شعارات موالية لنصرالله، وبوقوع اشتباك بينهم وبين محتجين في ساحة رياض الصلح ببيروت. وتدخلت قوة من مكافحة الشغب لتفريق الطرفين. كما قامت قوات مكافحة الشغب بإقفال مداخل ساحة الشهداء في وسط بيروت.

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2019-10-25 2019-10-25
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