محلل سياسي لبناني: مع استمرار التظاهر ربما يحدث صدام وفرض الطوارئ وحظر التجوال

كل الوطن- وكالات: قال أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، جمال واكيم، إن التوجه الآن هو لإقالة بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية.

وأوضح واكيم أنه من المرجح أن يتم قبول استقالة وزراء حزب “القوات اللبنانية”، الذين كانوا يأملون في أن يعفوا من المسؤولية أمام الشعب اللبناني، وتقابل بالرفض من قبل سعد الحريري رئيس الوزراء.

وأضاف واكيم لـ”راديو سبوتنيك“، اليوم الجمعة، أنه “من المرجح أيضا أن يخرج اثنان من حصة الحريري في الحكومة، ويتم استبدالهم وهما محمد شقير وزير الاتصالات، الذي أطلق شرارة المظاهرات، دون أن يدري حين قرر فرض ضرائب جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلافا للقانون، وكذلك جمال الجراح، الذي ألغيت وزارته وهي وزارة الإعلام، كما يوجد توجه لفتح ملفات الفساد، ولكن كل ذلك لا يرضى مطالب المتظاهرين”.

كما تابع الدكتور جمال واكيم “أن هناك احتمالات نزول مناصري التيار الوطني الحر إضافة إلى حزب الله وحركة أمل إلى الشارع، فينقسم الشارع إلى نصفين كما يوجد تساوي في حجم الكتل بين هؤلاء وبين المتظاهرين اللبنانيين المستقلين وجمهور القوات اللبنانية وحزب التقدم الاشتراكي”.

وقال واكيم: