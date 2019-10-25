بعد تحذير “ناسا”.. ما حقيقة تعرض مصر لإعصار خلال الساعات القادمة

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: علقت هيئة الأرصاد الجوية على ما أثير بشأن تعرض مصر لإعصار مداري غير عادي، بحسب ما أفادت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وكانت “ناسا” قد توقعت بقدوم إعصار مداري غير عادي من البحر المتوسط يؤثر على المدن والمحافظات الساحلية المصرية.

ووفقا لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية، نفى مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور محمود شاهين ذلك، قائلا: “مصر لن تتعرض لإعصار ولكن لمنخفض مداري قوي”.

وأوضح شاهين، أن “المنخفض المداري الموجود بين قبرص والسواحل المصرية، يؤثر علينا بالأمطار والرياح وهذا ما حدث في محافظة الإسكندرية صباح اليوم”.

وتابع، “من المقرر أن يستمر على شمال الدلتا وباقي سواحل مصر الشمالية.. بلطيم بورسعيد ودمياط الإسماعيلية العريش رفح وسط سيناء هذه المناطق تشهد أمطار حتى غدا”.

وكانت وكالة “ناسا” قد نشرت صورة تظهر بها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن صورة “ناسا” تشير إلى توقع إعصار مداري غير عادي في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، المواطنين أمس عدم الخروج الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى، حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، كما تنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على الطرق أثناء المطر.