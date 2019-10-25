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الجيش اليمني يحبط هجوما لـ “أنصار الله” شمال حجة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 6:48 مساءً
الجيش اليمني يحبط هجوما لـ “أنصار الله” شمال حجة

كل الوطن- اليمن – وكالات: تجددت معارك عنيفة، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك“، بأن مقاتلي “أنصار الله” نفذوا هجوماً على مواقع للجيش اليمني شرق مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأضاف أن الجيش صد هجوم “أنصار الله” عقب مواجهات استمرت ساعات، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وأشار إلى استهداف طيران التحالف تجمعات وتعزيزات لـ”أنصار الله” في حرض بـ 4 غارات، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجماعة.

وكان الجيش اليمني، أعلن الأربعاء الماضي، مقتل العشرات من “أنصار الله” خلال صد قواته هجوماً نفذته الجماعة على منطقة الطينة شمال مديرية عبس شمال غربي حجة.

وصعدت جماعة أنصار الله منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، هجماتها على الجيش اليمني في مديريات حرض وعبس ومستبأ بمحافظة حجة، بهدف استعادة مواقع خسرتها مؤخراً في تلك المديريات.

وكالة سبتونيك عربى

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2019-10-25 2019-10-25
عربي ودوليهنا اليمن
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