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الأرصاد الأردنية: لن نتعرض لضربة إعصار

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 9:24 مساءً
الأرصاد الأردنية: لن نتعرض لضربة إعصار

قال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطاب، إن الأردن منطقة لا تتعرض لأعاصير، ولم تتعرض لأي إعصار سابقا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن آل خطاب قوله، إن “هناك شروطا لتكون الإعصار حسب الدرجة وإن الدرجة الأولى وهي أضعف أنواع الأعاصير تتطلب أن تتجاوز سرعة الرياح 110 كم في الساعة وأن يتحقق انحدار عميق في قيم الضغط الجوي”.

وأشار إلى أن ما تتعرض له سواحل مصر من هطولات مطرية “لم يصل إلى مستوى الإعصار لان سرعة الرياح لم تتجاوز 60 كم في الساعة في الوقت الذي تتراوح فيه سرعة الرياح في الأعاصير حسب الدرجة من الأولى إلى الخامسة ما بين 110 إلى 250 كم في الساعة ولم يتحقق شرط انحدار الضغط الجوي”، مؤكدا أن “ما تتعرض له مصر من حالة جوية هو منخفض جوي، متوقعا أن تضعف الهطولات المطرية عند وصوله لليابسة”.

وقد نشرت صحيفة “الأهرام” الحكومية في مصر، معلومات عن إعصار “ميديكين” الهائل الذي يقترب من مصر، والذي وصفته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” بالإعصار المداري النادر.

المصدر: وكالات

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