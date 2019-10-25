تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الأمير خالد بن سلمان يتلقي بالمبعوث الخاص إلى اليمن كل الوطن الأرصاد الأردنية: لن نتعرض لضربة إعصار كل الوطن عودة 800 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة كل الوطن فيديو… توافد المحتجين إلى ساحة رياض الصلح ترقبا لما أعلنه نصرالله اليوم كل الوطن الجيش اليمني يحبط هجوما لـ “أنصار الله” شمال حجة كل الوطن بعد تحذير “ناسا”.. ما حقيقة تعرض مصر لإعصار خلال الساعات القادمة كل الوطن وزير النقل المصري عن “هبوط الدائري الإقليمي”: لم نتوقع أن تأتي السيول من هذه الجهة كل الوطن محلل سياسي لبناني: مع استمرار التظاهر ربما يحدث صدام وفرض الطوارئ وحظر التجوال كل الوطن دبلوماسي فرنسي : روسيا اصبحت قوة عالمية و هذا سر نجاحها ..؟ كل الوطن احتجاجات مستمرة بلبنان.. واشتباك بين الأمن وموالين لحزب الله
» » الأمير خالد بن سلمان يتلقي بالمبعوث الخاص إلى اليمن

الأمير خالد بن سلمان يتلقي بالمبعوث الخاص إلى اليمن

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 9:40 مساءً
الأمير خالد بن سلمان يتلقي بالمبعوث الخاص إلى اليمن

كل الوطن – الرياض: التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في الرياض أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل دعم العملية السياسية والجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.

واستعرض غريفيث، جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، مشدّداً على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأحاط المبعوث الأممي، سمو نائب وزير الدفاع بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين، وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

كما استمع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، من سمو الأمير خالد بن سلمان إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب، وثمّن المبعوث جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال، وفي هذا الصدد أكّد المبعوث على محورية دور المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

رابط مختصر
2019-10-25 2019-10-25
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير