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البرلمان العراقي يعقد جلسة السبت لبحث مطالب المتظاهرين

على خلفية تجدد الاحتجاجات العارمة تخللتها أعمال عنف واسعة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 1:26 صباحًا
البرلمان العراقي يعقد جلسة السبت لبحث مطالب المتظاهرين

بغداد (العراق)- وكالات:  أعلن مجلس النواب العراقي، مساء الجمعة، أنه سيعقد جلسة خاصة السبت، لبحث مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة.

وأوضحت رئاسة المجلس في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول، أن البرلمان سيعقد السبت، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.

وأضافت أن الجلسة ستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا (10:00 ت.غ).

واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح، في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي “الفاسد، وفق محتجين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد، ما أدى لمقتل 24 من المحتجين على الأقل، بحسب مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان).

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، استبق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحتجاجات، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ ما أسفر عن مقتل 149 محتجا و8 من أفراد الأمن.

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