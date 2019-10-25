وزارة السياحة المصرية توجه بإيقاف الرحلات السياحية بجميع المحافظات

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: وجهت وزارة السياحة المصرية، اليوم الجمعة، بإيقاف الرحلات السياحية بجميع المحافظات، داخليا وخارجيا، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إنه حرصا منها على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين، فقد وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه على جميع شركات السياحة بكافة المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك في المدن المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية“.

وشددت الوزارة أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن توجيهها بإيقاف الرحلات السياحية يأتي تزامنا مع تكليف مجلس الوزراء المصري برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، استعدادا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشهدت القاهرة هطول أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء الماضي، أدت لارتباك الحركة المرورية.