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فيديو… الرئيس التونسي يستقبل منافسه في الانتخابات الأخيرة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 1:15 صباحًا
فيديو… الرئيس التونسي يستقبل منافسه في الانتخابات الأخيرة

كل الوطن- وكالات- : استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس.

وأفاد المرشح السابق للرئاسة التونسية نبيل القروي بأنه “قدم تهانيه من جديد لرئيس الجمهورية ورحب بدعوته للتشاور”.

وأكد القروي، أن “حزب قلب تونس داعم لرئيس الجمهورية ولكل المبادرات التي تخدم الصالح العام”.

وعبّر القروي عن أمله في أن “تكون الفترة الرئاسية ناجحة اقتصاديا واجتماعيا وأن يتم التسريع بتكوين حكومة جديدة مدعومة بأكبر حزام سياسي ممكن لمواجهة تحديات المرحلة القادمة”.

وفي السياق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة “تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية والتسريع بتكوين حكومة جديدة تنكب على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية”.

وتمى أن يلبي ذلك آمال الشعب التونسي في العمل والكرامة الوطنية، بعيدا عن كل أشكال المحاصصة الحزبية وفي إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور”.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة النهضة بتونس محمد القوماني في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أن الحركة متمسكة بحقها الدستوري في تعيين رئيس حكومة، مشددا على رفضها التحالف مع الحزب المتحصل على المرتبة الثانية برلمانيا قلب تونس.

وشدد القوماني على أن “الحركة تعهدت أمام ناخبيها على أنها لن تتحالف مع حزب قلب تونس وكذلك الحزب الدستوري الذي عبر عن نزعة “فاشية استئصالية”، مبينا بأن هذا الحزب لا يعترف بالثورة ولا بالدستور ولذلك لا مجال للالتقاء معه”.

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2019-10-26
عربي ودولي
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كل الوطن- فريق التحرير