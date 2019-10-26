صورة أشعلت الجدل… هل يتعالى آبي أحمد على السيسي أم هذه طبيعته؟

كل الوطن- وكالات-سبتونيك عربى: أحدثت صورة جمعت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الصورة التي جمعت السيسي وأحمد على هامش اجتماعات القمة الروسية الأفريقية، قد أحدثت جدلا على مواقع التواصل، خاصة بعدما ظهر فيها رئيس وزراء إثيوبيا وهو يضع “قدما على قدم” ويجلس السيسي معتدلا.

وأوضح نشطاء أن تلك الصورة تعكس التوتر بين مصر وإثيوبيا، على خلفية أزمة “سد النهضة”.

ولكن تداول نشطاء مجموعة صور لعدد من لقاءات رئيس وزراء إثيوبيا، وهو يجلس بصورة دائمة واضعا “قدما على قدم”، مع مختلف الزعماء.

وعلق النشطاء أن رئيس وزراء إثيوبيا، لم يكن يتعالى في طريقة جلسته، بل هي عادة يمارسها مع كل الزعماء الذين التقاهم في كل العالم.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا قد علق على تصريحاته بشان “خوض الحرب” مع مصر بسبب سد النهضة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال إن آبي أحمد “أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً”.

وأوضح أن تصريحاته “تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة دون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها”.

​وشدد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، “ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي”.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) يناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير والقضايا الثنائية الأخرى.