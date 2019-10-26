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العام للامم المتحدة يدعو الى الحوار لحل الازمة في لبنان

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 1:32 صباحًا
العام للامم المتحدة يدعو الى الحوار لحل الازمة في لبنان

واعلنت حكومة سعد الحريري عن اصلاحات اقتصادية عاجلة لكن حركة الاحتجاج لا تزال تتسع من شمال البلاد الى جنوبها ما ادى الى شلل.

والتظاهرات كانت حتى الآن سلمية باستثناء بعض المواجهات.

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2019-10-26
عربي ودولي
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كل الوطن- فريق التحرير