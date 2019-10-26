العام للامم المتحدة يدعو الى الحوار لحل الازمة في لبنان

الامم المتحدة- (أ ف ب) : دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة “الى الحوار” في لبنان الذي يشهد حركة احتجاج تطالب برحيل كل الطبقة السياسية. وقال خلال لقاء مع الاعلام ردا على سؤال حول الرسالة التي يوجهها الى رئيس وحكومة لبنان “رسالتي بسيطة جدا ، على البلاد معالجة مشاكلها بالحوار”. وأضاف “أدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وعدم اللجوء الى القوة ان من جانب الحكومة او من جانب المتظاهرين”.

واوضح ان ممثلي الامم المتحدة في لبنان يحاولون التحاور مع كل الاطراف لنزع فتيل الازمة.