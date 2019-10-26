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“منتدى أسبار الدولي” يناقش مستقبل الطاقة وتكنولوجيا معالجة المياه

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 1:37 صباحًا
“منتدى أسبار الدولي” يناقش مستقبل الطاقة وتكنولوجيا معالجة المياه

وفي السياق ذاته يبحث الخبير في الجيولوجيا والموارد الطبيعية والأمين العام للجمعية الجغرافية في جامعة فورتسبورغ الألمانية الدكتور كونارد شلايفيك، تأثير الطاقة على قطاع المواصلات في المملكة.

كما يناقش الخبير في معالجة وتحلية المياه في المعهد القومي للبحوث في القاهرة الدكتور جمال خضر، واقع طرق تحلية المياه والاحتمالات المستقبلية، وأهم علميات التحلية المتوفرة تجارياً وطرق المعالجة في الوقت الحاضر، وخصائص كل واحدة منها وطبيعة التحديات التي تواجهها في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط.

ويبحث الدكتور خضر دور التكنولجيا وأهم الابتكارات في مجال تحلية المياة، واختلاف دور كل تقنية من منطقة إلى أخرى، والتصورات المستقبلية لصناعة تحلية المياه، ودور الطرق الحرارية في دول الشرق الأوسط.

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2019-10-26 2019-10-26
عربي ودولي
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