السماح بنقل ملكية سيارات الأفراد دون عناء عبر «أبشر»

كل الوطن – متابعات: نقلت صحيفة «عكاظ» عن مصادر قرب إضافة خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد عبر نظام أبشر دون الحاجة إلى زيارة معارض السيارات واستخدام خطوات آمنة عدة يجريها مالك المركبة عبر التطبيق لاستكمال الإجراء، وتتضمن اشتراطات نقل الملكية، هوية واستمارة سارية.

وأشارت المصادر إلى أن الخدمة الجديدة تغني المواطن والمقيم عن مراجعة معارض السيارات والمكاتب الخاصة بنقل الملكية إذ يسمح للمالك من الأفراد إجراء عملية النقل والمبايعة عبر نظام أبشر، فيما ستبقى نقل الملكيات الخاصة بالأعمال التي تتبع للنشاط التجاري من مؤسسات وشركات عبر معارض السيارات.

ويتيح «أبشر» عددا من الخدمات الخاصة بالسيارات منها الاستعلام عن صلاحية تأمين مركبة برقم اللوحة أو الهوية و خدمة تغيير رقم لوحة السيارة التي تتطلب بعض الشروط؛ منها أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساريا وسريان صلاحية استمارة المركبة وعدم وجود مخالفات مرورية على السجل المدني لصاحب رقم لوحة السيارة أو المركبة.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت خلال الـ60 يوما الماضية خدمات جديدة عبر «أبشر» اشتملت على تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة «أبشر أفراد»، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة «إشارة» الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية بالإضافة إلى خدمة «فرجت». ويخدم التطبيق أكثر من 13 مليونا و500 ألف مشترك نشط ويقدم 180 خدمة إلكترونية مجانا على مدار 24 ساعة بعد أن بدأ بخدمة وحيدة في 2005، ويتيح نظام أبشر للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، وهدفت وزارة الداخلية من نظام «أبشر» السرعة في الأداء وتحسين الخدمات، وتقليل أعداد المراجعين في الدوائر الحكومية، والربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية التي بلغ عددها 26 جهة، وتوفير المجهود والوقت للمواطنين والمقيمين.