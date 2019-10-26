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الحكومة اليمنية تعلن موعد تبنّيها اتفاق الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:49 مساءً
الحكومة اليمنية تعلن موعد تبنّيها اتفاق الرياض

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيتم خلال يومين.

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات على “تويتر”، اليوم السبت: “بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإذن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران”.

وأضاف: “الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة”.

وأشاد الإرياني بالجهود السعودية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، واصفا الدور السعودي بأنه “الدور الأخوي الذي راهنا وما زلنا نراهن عليه في إسناد اليمن لتجاوز هذه المحنة وحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي وبناء اليمن المزدهر”.

المصدر: RT

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