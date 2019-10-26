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فيديو يدمي القلوب من العراق.. شرطي يجهش من هول ما رآه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 2:58 مساءً
فيديو يدمي القلوب من العراق.. شرطي يجهش من هول ما رآه

لم يستطع أن يتمالك نفسه من هول ما رآه، الدماء كانت حوله في كل مكان، رافقت أصوات الرصاص الحي التي علت صوت المحتجين في العراق.

هذه هي حال أحد أفراد الشرطة الاتحادية العراقية، الذي ظهر في مقطع فيديو هز مواقع التواصل باكيا من هول ما شاهده من قمع مورس ضد المتظاهرين العزل أمام بوابة المنطقة الخضراء من قبل قوات أمنية خاصة.

المقطع انتشر بكثرة على مواقع التواصل، إضافة لمقاطع أخرى نقلت ما رافق احتجاجات الجمعة في العراق، والتي لم تكن كسابقاتها، بل كانت دامية حتى بمواجهاتها العنيفة التي خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

العربية نت

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2019-10-26 2019-10-26
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