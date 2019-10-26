د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل تنجح الانتفاضة اللبنانية ضد الطائفية!

أعلنت الحكومة اللبنانية حزمةً من الاصلاحات القوية ، في البُنية المالية والاقتصادية ، في محاولةٍ منها ، لاحتواء احتجاجات حاشدة، مُستمرة حتى الآن ، تُطالب بإسقاط الطبقة الحاكمة في لبنان. وقد وصف رئيس الوزراء سعد الحريري هذه الاصلاحات بأنَّها انقلاب اقتصادي غير مسبوق.

وحول الإصلاحات الاقتصادية التي جرى اعتمادها ، اعترف سعد الحريري بأنَّ حالة اليأس والإحباط التي انتابت الجمهور اللبناني ، هو الدافع الرئيس للقيام بها ، بغية تهدئة الشارع ، وإعادة ترميم الثقة بين المواطن اللبناني والسلطة الحاكمة!

وقال الحريري بأنَّ الممارسة السياسية ينبغي أن تهدف إلى تأمين كرامة الناس ، وأساسها الكرامة الفردية ، التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات !

ومن أبرز الاصلاحات الحكومية الواردة في الورقة الاقتصادية المُقدمة: – خفض العجز في موازنة 2020 إلى 0,6 % من إجمالي الناتج المحلي، والالتزام بعدم فرض أية ضرائب جديدة. – خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان .

– إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ، أو دمجها. – تخفيض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة 50% . – إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة. – إعداد مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد. – تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن يُتخذ القرار لاحقاً في مجلس الوزراء. – إقرار مشاريع المرحلة الأولى من سادر خلال 3 أسابيع.

– تركيب كاشفات ضوئية على المعابر لمكافحة التهريب ، وضبط المعابر غير الشرعية. – تعزيز الحماية الاجتماعية ورصد اعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا. – دعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المُصنَّعة في لبنان. – إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان ومرفأ بيروت ومنشآت النفط . – زيادة الضريبة على أرباح المصارف .

– إسهام مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5100 ليرة لخفض العجز في موازنة 2020. – خفض موازنات مجالس (المهجرين – الجنوب – الإنماء والإعمار) بنسبة 70% . – إقرار مشروع العفو العام وإقرار ضمان الشيخوخة في أواخر 2019.

– تخصيص عشرين مليار ليرة إضافيّة لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرًا، و241 مليار ليرة لدعم القروض السكنية. – إعداد خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وتسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء. ولكن ، ورغم كل هذه الاصلاحات المالية والاقتصادية المهمة ، كانت نبرة الشارع اللبناني ، وبصوتٍ عالي تُعلن رفضها بالمطلق ، وقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ، بأنَّ المتظاهرين تحلقوا حول مكبرات الصوت أثناء كلمة الرئيس سعد الحريري، وعند ذكر كل بند كانوا يهتفون “ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام” ، ما يشي بتعمق أزمة الثقة بين الثوار والسلطة، تحت وطأة أوضاع مالية واقتصادية مُتردية للغاية.

أكثر من ذلك ، الشعب اللبناني لا يثق أساساً بقدرة أو رغبة السلطة الحاكمة في تنفيذ هذه الاصلاحات ، وهو المحك الأساس في هذه الاحتجاجات العارمة . لذا قد يكون من الأفضل ، الذهاب إلى انتخابات مُبكّرة ، لتحديث خيارات الشعب في تكوين إدارة سياسية جديدة ، يقع على عاتقها ، بناء دولة مدنية بعيداً عن الطائفية والمُحاصصة الطائفية ، وكما قال سعد الحريري مخاطباً الشعب اللبناني ” أنتم أعدتم الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح خارج أي قيد طائفي. وقال كذلك : صوتكم مسموع وإذا كانت الانتخابات النيابية المُبكّرة هي هدفكم، فأنا معكم وأنتم البوصلة ولولاكم لما وصلنا إلى هذه المرحلة! ختاماً لبنان يمر بمرحلةٍ مفصلية في غاية الخطورة ، ومن المهم انتباه السلطة الحاكمة إلى ذلك ، والتَّخلي عن انتهازيتها ، ومكابرتها ، والاستمرار في إدارة البلاد بمثل هذه المنهجية الطائفية اللعينة. والله من وراء القصد .