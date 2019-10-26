تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن جديد الفتاة التي سيقت للذبح من قبل فصائل تركيا.. صورة وهوية كل الوطن فيديو.. الجيش اللبناني يطلق النار على المتظاهرين شمالي لبنان كل الوطن جورج قرداحي يدلي بتصريح صادم عن ريهام سعيد… والأخيرة ترد عليه: انت اتجننت؟ (فيديو) كل الوطن الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين كل الوطن دراسة تكشف أثر تناول كميات كبيرة من الملح على الدماغ! كل الوطن جامعة جدة تدشن ملتقى الابتعاث الأول كل الوطن مواد كيميائية تخفض مستوى ذكاء الأطفال كل الوطن “سباق الألوان” في “موسم الرياض” الأكثر من حيث المشاركة في الشرق الأوسط كل الوطن العتيق: تنفيذ العقوبات المترتبة على التكفير من خصوصيات ولي الأمر كل الوطن إغلاق 5 أندية رياضية نسائية و3 حضانات مخالفة في الأحساء
» » » جامعة جدة تدشن ملتقى الابتعاث الأول

جامعة جدة تدشن ملتقى الابتعاث الأول

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 8:41 مساءً
جامعة جدة تدشن ملتقى الابتعاث الأول

جده – واس:  دشن وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، اليوم , نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، ملتقى الابتعاث الأول, الذي نظمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي, وذلك في قاعة الجوهرة بالفيصلية, وبمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية.

وقام وكيل الجامعة بقص الشريط إيذاناً بتدشين الملتقى, ثم استمع والحضور للحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة, الذي بدأ بكلمة لمدير إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي الدكتور عماد جان رحب فيها بالمشاركين, موضحاً أن أهداف تنظيم هذا الملتقى والشريحة المستفيدة منه. بعدها ألقى وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف كلمة حث فيها طلاب الجامعة للاستفادة من هذه الفرصة والتعرف على التخصصات المتاحة بهذه الجامعات والحصول منها على قبول لهم في دراساتهم العليا.

رابط مختصر
2019-10-26 2019-10-26
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير