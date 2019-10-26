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الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 8:52 مساءً
الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين

كل الوطن- فربق التحرير- وكالات: دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، هاني بن بريك، اليوم السبت، الحكومة اليمنية إلى فتح صفحة جديدة وفق اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة جماعة أنصار الله “الحوثيين”.

وقال ابن بريك، في تغريدة على صفحته الرسمية على”تويتر”، “أناشد الجميع ترك كل المناكفات، وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا وهو الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها”.

ودعا بن بريك إلى “عدم الالتفاف للاستفزازات ولا لخطابات الكراهية”، في إشارة إلى تصريحات أطلقها اليوم نائب رئيس الحكومة اليمنية أحمد الميسري، مؤكدًا الثقة بالتحالف (ضد الحوثيين) الذي تقوده السعودية منذ الوهلة الأولى”.

يأتي ذلك عقب ساعات من دعوة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري، الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتمسك بالثوابت الوطنية وعدم “مكافأة الانقلابيين والمتمردين”، في إشارة الى اتفاق الرياض الذي يتضمن اشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي، والذي ترعاه السعودية لإنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال يومين.

سبتونيك عربى

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2019-10-26 2019-10-26
عربي ودوليهنا اليمن
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