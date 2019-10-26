جورج قرداحي يدلي بتصريح صادم عن ريهام سعيد… والأخيرة ترد عليه: انت اتجننت؟ (فيديو)

كل الوطن- وكالات: خرجت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، اليوم السبت، للرد على الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، بعدما تحدث عنها بشكل أثار صدمتها.

وخلال استضافة “قرداحي” في برنامج “في Male”، من تقديم كارلا حداد، قبل أسبوعين، سئل عن رأيه في تصريحات ريهام سعيد المثيرة للجدل عن البدناء وأصحاب الأوزان الزائدة.

وكانت إجابة جورج قرداحي في البرنامج: “في مصر يستعملون تعبيرا حلو وهو “تستحق أن تضرب بالجذمة”، مضيفا أن هذه التصريحات لا يصح أن تقال، نظرا لأن هناك العديد من أصحاب الوزن الزائد ممن يعانون من أمراض، وأنها ليست خيارا للبعض.

كما طالب جورج قرداحي في البرنامج اللبناني، أنه يجب منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام، على خلفية تصريحاتها عن مرضى السمنة، والتي اعتبرها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “مسيئة”.

وأضاف قرداحي أنه ليس من حق أي شخص التدخل في شأن الآخر، سواء كان سمينا أم ضعيفا طويلا أم قصيرا، مشيرا إلى أن كلامها “مستفز وقليل الأدب”، بحسب تعبيره.

Video Player https://youtu.be/ze2q1JwN848

وعبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، جاء رد ريهام سعيد على جورج قرداحي، فقالت في رسالة مصورة لها: “من هذه التي تستحق أن تضرب بالجذمة.. بتتكلم عن مين عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت”.

وتابعت: “أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن ليس لهذا الدرجة”.

وأشارت ريهام سعبد إلى أن جورج قرداحي تحدث بجهل شديد عن مشكلة حقيقية، وأنه عار على اللبنانيين، كما سخرت من برنامجه “من سيربح الميلون”، ونسبت نجاحه للنسخة الأجنبية المأخوذة عنه.

Video Player https://youtu.be/k0BzkJaM_h0?t=6

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت للإيقاف من قبل قناة “الحياة” المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم “عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام”.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام “المرئية أو المسموعة” لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

وكان جورج قرداحي أثار جدلا خلال الفترة الماضية، بسبب تصرف مثير قام به مع الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، في برنامج “في Male”، المذاع على فضائية “إل بي سي” اللبنانية.

وقامت حداد، مع ضيفها جورج قرداحي، بدهس حبات العنب بأقدامهما على الهواء، خلال إحدى فقرات البرنامج.

وانتشر مقطع فيديو للفقرة، التي دعت فيها كارلا قرداحي لدهس العنب بقدمه، بذريعة عمل العصير على الطريقة القديمة، وتسبب ذلك في إثارة غضب متابعي البرنامج خاصة أنه لم يخلع حذاءه.