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فيديو.. الجيش اللبناني يطلق النار على المتظاهرين شمالي لبنان

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 9:18 مساءً
فيديو.. الجيش اللبناني يطلق النار على المتظاهرين شمالي لبنان

كل الوطن- وكالات-انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام الجيش اللبناني بإطلاق النار على المحتجين والمتظاهرين في منطقة البداوي شمالي لبنان.وفق سبتونيك عربى

وأظهر المقطع المصور عملية إطلاق النار التي حاول خلالها الجيش اللبناني تفرقة المحتجين في منطقة البداوي الواقعة شمالي لبنان.

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وناقش قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، اليوم السبت مع قادة أجهزة الأمن اللبنانية الأوضاع الراهنة في لبنان مع استمرار الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة في العديد من المدن اللبنانية.

 وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني التالي: “عُقد اجتماع في قيادة الجيش، ضمّ إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون كلّاً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات”.

وأضاف البيان “تداول المجتمعون في الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقّل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم”.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.

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