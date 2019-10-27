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العراق: رئيس الوزراء يأمر قائد “مكافحة الإرهاب” بإنهاء الاحتجاجات وأعدادُ القتلى ترتفع لـ 63

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 1:06 صباحًا
العراق: رئيس الوزراء يأمر قائد “مكافحة الإرهاب” بإنهاء الاحتجاجات وأعدادُ القتلى ترتفع لـ 63

أكد مصدران أمنيان لوكالة “رويترز” السبت، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات النخبة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتجاجات.

وأشار المصدران، إلى أن “مذكرة صدرت من عبد المهدي إلى قائد النخبة العراقية لمكافحة الإرهاب تطلب منه نشر قواته واستخدام جميع التدابير اللازمة” لإنهاء الاحتجاجات في بغداد.

من جهته، أفاد مراسلنا في بغداد، بأن القوات الأمنية أمهلت المتظاهرين نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل البدء باقتحامها، وإلا ستتعامل معهم على أنهم “خارجون عن القانون”.

وقال، إن “السلطات أذاعت هذا التنبيه عبر مكبرات الصوت، مرفقا بالخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قبل يومين”.

وأضاف، أن “المتظاهرين ما زالوا يحاولون عبور جسر الجمهورية والوصول إلى المنطقة الخضراء”، مبينا أن “تعزيزات أمنية عسكرية كبيرة وصلت إلى هناك”.

المصدر: RT + رويترز

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