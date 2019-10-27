الحكومة العراقية توقف عمل قناتي “العربية” و”الحدث”

كل الوطن- اندبندنت عربية : قررت الحكومة العراقية يوم السبت وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد، بحجة “عدم وجود ترخيص.”

وذكرت قناة العربية أن قوة من الشرطة العراقية طلبت من مراسلي قناتي العربية والحدث وقف أي نشاط صحفي تحت نفس الذريعة.

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة رافقت أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من 63 شخصا من المحتجين خلال يومين.

وتعمل قناتي العربية والحدث تغطية لمجريات الأحداث في البلد الذي يعيش أزمة بعدما بدأ متظاهرون غاضبون سلسلة احتجاجات ضد الفساد الحكومي وسوء الخدمات.

وفي السادس من الشهر الجاري اقتحم مسلحون ملثمون مكتب “العربية” في العاصمة العراقية بغداد بعد ما تلقى العاملون فيه تهديدات بسبب تغطية الاحتجاجات.