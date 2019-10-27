تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الحكومة العراقية توقف عمل قناتي “العربية” و”الحدث” كل الوطن “المعارضة العونية”… حركة سياسية ضد “جبران باسيل” هل يترشح قائد الجيش للرئاسة اللبنانية؟ كل الوطن «ناسا» سمته «إعصار ميديكن» :حدث مناخي نادر في مصر… واختلاف حول تسميته كل الوطن فى تبوك: شاحن جوال يحرق منزلا في السعودية كل الوطن العراق: رئيس الوزراء يأمر قائد “مكافحة الإرهاب” بإنهاء الاحتجاجات وأعدادُ القتلى ترتفع لـ 63 كل الوطن ليبيا.. مسؤول أمريكي يزور بنغازي لبحث إنهاء القتال بطرابلس كل الوطن حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 63 خلال يومين فضلا عن إصابة 2592 آخرين كل الوطن مصدر: الملك الأردني بحث طرد السفير الإسرائيلي من عمان كل الوطن بمشاركة مسؤولين من 120 دولة.. قمة “عدم الانحياز” تدعم شعب فلسطين كل الوطن احتجاجات ” العراق- لبنان ” على وتيرة واحدة…محتجون من كل الطوائف ينددون بالمحاصصة الطائفية في السلطة
» » الحكومة العراقية توقف عمل قناتي “العربية” و”الحدث”

الحكومة العراقية توقف عمل قناتي “العربية” و”الحدث”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 2:02 صباحًا
الحكومة العراقية توقف عمل قناتي “العربية” و”الحدث”

كل الوطن- اندبندنت عربية : قررت الحكومة العراقية يوم السبت وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد، بحجة “عدم وجود ترخيص.”

وذكرت قناة العربية أن قوة من الشرطة العراقية طلبت من مراسلي قناتي العربية والحدث وقف أي نشاط صحفي تحت نفس الذريعة.

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة رافقت أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من 63 شخصا من المحتجين خلال يومين.

وتعمل قناتي العربية والحدث تغطية لمجريات الأحداث في البلد الذي يعيش أزمة بعدما بدأ متظاهرون غاضبون سلسلة احتجاجات ضد الفساد الحكومي وسوء الخدمات.

وفي السادس من الشهر الجاري اقتحم مسلحون ملثمون مكتب “العربية” في العاصمة العراقية بغداد بعد ما تلقى العاملون فيه تهديدات بسبب تغطية الاحتجاجات.

رابط مختصر
2019-10-27 2019-10-27
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير